20.06.2019 14:11
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Dede ve torununa özel ödül

Dede ve torununa özel ödül

Topladıkları mavi kapaklarla 221 engelliye umut ışığı olan dede ve torununa özel bir ödül verildi.

Cumhurbaşkanlığı DijitalDönüşümOfisi Başkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen olan Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumunda Eskişehirli HalitAydoğanve Melike Sarıtaş da yer aldı.

Eskişehir'denAnkara'ya giderek sempozyuma katılan dede ve torununa Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir adet tablo ve tablet hediye edildi. Tablonun engelli çocuklar tarafından yapıldığı ve güzel bir tablo olduğu öğrenildi.

Ödül töreni sonrasında kısa bir açıklama yapan Melike Sarıtaş, "Biz bu işi ödül almak için yapmıyoruz ancak ödül almak bizi daha çok heveslendiriyor. Bir adet tablet ve engelli kardeşlerimizin yaptıkları muhteşem bir tablo hediye edildi. Bizi de unutmadıkları için tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu ödülleri de tüm engelli dostlarımız adına alıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
Ankara,Eskişehir,Güncel

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