Dedebağ Hayrı için kazanlar 737. kez kaynatıldı, etkinlikte uzun kuyruklar oluştu

Dedebağ Hayrı için kazanlar 737. kez kaynatıldı, etkinlikte uzun kuyruklar oluştuAYDIN - Aydın 'ın Karacasu ilçesinde Anadolu'nun en eski geleneklerinden biri olan Dedebağ Keşkek Hayrının 737'ncisi 25 bine yakın vatandaşın katılımıyla yapıldı. İlçeye bağlı küçük bir mahallede başlayan ve bugün adı sınırları aşan Dedebağ Keşkek Hayrına katılım her geçen gün artarken vatandaşlar lezzetin yanı sıra huzur dolu atmosferde vakit geçirmek için de kilometrelerce mesafeden geldiklerini dile getirdiler. 7'den 70'e her yaştan katılımın olduğu etkinlikte, hayır için 55 kazan keşkek dağıtıldı. Dualı keşkekten alabilmek için insanlar yaklaşık 500 metreye yakın kuyruk oluşurken bu yıl 737.'si gerçekleştirilen Dedebağ Keşkek hayrı renkli görüntülere sahne oldu.Geleneksel Dedebağ keşkek hayrı'na her geçen yıl bir önceki yıla göre katılımın arttığı kaydedilirken öğle saatlerine kadar keşkek alma kuyruğu azalmadan devam etti. Karacasu ilçesi, Cuma Mahallesi, Dedebağ mevkisinde 737 yıl önce başlayan ve asırlardır devam eden geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması için yerli yabancı herkesin destek verdiği belirtildi. Bu yıl yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı geleneksel keşkek hayrında Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal misafirleri ağırladı."Bu keşkek başka keşkek"Etkinliğin düzenleyicilerinden Cuma Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Osan, "Bu hayır geleneği bizlere dedelerimizden intikal eden bir miras. Bugün biz nöbetçiyiz, yarın başkaları bu geleneği yaşatacak. Gelecek nesillere aktarılması en büyük temennimiz. Devam edeceğine de inancımız tam. Hayrımız tamamen vatandaşların maddi destekleri ve el emekleri ile devam ediyor. Bu yıl bin 200 kilo et ve bin 200 kilo buğdaydan yapılan 55 kazan keşkek, bir ton biberden yapılan turşu ve 10 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Keşkeğimiz Karacasu'nun simgesi haline gelmiştir. Bugün de Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen misafirlerimiz var. Buranın keşkeği farklı bir keşkek" dedi."Her yıl ziyaretçi sayısı artıyor"Belediye Başkanı Zeki İnal ise bu yıl 737.'si gerçekleştirilen geleneksel Dedebağ Keşkek Hayrı'na olan ilgi ve alakanın her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek Allah'tan bu birlik ve dayanışma ruhunun devamını diledi. Başkan İnal, "Bu hayrın gerçekleşmesine yardımcı olan vatandaşlar tamamen gönüllü olarak buradalar. Canla başla çalışıyorlar. Geçen yıl 15-20 bin kişi civarında katılım olmuştu. Bu yıl yaklaşık 25 bin kişiye yakın katılım oldu. Benim ilk dönemimde bu kadar katılım olması beni ayrıca memnun etti. Ziyaretçi sayısının her geçen yıl giderek artmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise bu yıl 737.si düzenlenen Dedebağ Hayrına katılan herkese teşekkür ederek "Dedebağ Keşkek Hayrı Türklerin Anadolu'ya ilk geldiği günlerde başlayan Türklerin Anadolu'da iz bırakmaya başladığı ilk günlerden bugüne kadar gelen önemli bir etkinliğimiz" diyerek katılan herkese teşekkür etti.Horasan Erenlerinden Dedebağ için gerçekleştirilen etkinlikte 7'den 70'e herkes hep birlikte dua etti. Etkinliğe yardım etmek için geceden gelip çadırlarda sabahlayanlar, bisikletleriyle 50 kilometre pedal çevirip hayır alanına gelenler, belgesel çekimi yapan fotoğrafçılar renkli görüntüler oluşturdu.Programa Ak Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı da katıldı.