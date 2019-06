Dededen kalma çiftlikte muhtaç hayvanlara bakıyor

DİYARBAKIR'da veteriner asistanı Serhat Şiyar Bayar (23), ailesiyle birlikte Hevsel Bahçeleri 'nin yanındaki dededen kalma çiftlikte oluşturduğu özel alanda tedaviye muhtaç hayvanlara bakıyor. Maaşının büyük bölümünü hayvanlara harcayan ve çiftçilik yapan ailesinin hayvanlarla iç içe yaşadığı Bayar'ın hedefi, rehabilitasyon merkezi açmak.Veteriner asistanı Serhat Şiyar Baran, ailesiyle birlikte UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri'nin yanındaki dededen kalma arazi ve içerisinde yer alan evde özellikle tedaviye muhtaç hayvanlar için özel alan oluşturdu. Ev içerisindeki tavanda bulunan kuş yuvalarına dokunmayan ve odalarda kedilerin bakımını yapan aile, hayvanlarla iç içe yaşıyor. Ailesi çiftçilikle uğraşan Baran, çalıştığı veteriner polikliniğinden arta kalan zamanlarda çiftliğe gelip, hayvanların tedavi ve bakımları ile ilgileniyor. Kendisi olmadığı zaman daima çiftlikte bulunan babasını yönlendirerek tedavilerini yaptıran Bayar, aldığı maaşın büyük bölümünü de yine hayvanlar için harcıyor. Sakat hayvanlar için yürüteç ve benzeri protezler de yapan Baran'ın hedefi, rehabilitasyon merkezi açarak, hayvanları ücretsiz tedavi etmek.'KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPIYORUZ'Hayvan sevgisini babasından kaynaklandığını ve kendi imkanlarıyla hayvanların bakımlarını üstlendiklerini ifade eden Serhat Şiyar Bayar, "Burası bizim aileye ait. Aile çiftliği, dededen kalma bir ev. Babamın çiftçilik yaptığı yerde boş bir bölümü hayvanlara ayırdım. Sokakta gördüğüm, kliniğe gelen, yardıma muhtaç hayvanlar var. Ayağı kırık, kaza geçirmiş tedaviye muhtaç hayvanlar var. Burada bunların tedavisini yapıyorum. Serum tedavisine ihtiyacı olan var, parazit tedavisine ihtiyacı olan hayvanlar var. Genelde burada kendi imkanlarımla bunların tedavisini yapmaktayım. Burada şu an 2'si yetişkin, 3'ü 6 aylık, 9 da yavru köpeğimiz var. Bir tane yavru baykuşumuz var. Annesini kaybetmiş. Anne beslenmesine ihtiyaç duyuyor. Burada onu elle besliyoruz. Avlanabileceği düzeye geldiğinde tekrardan salacağız. Bugüne kadar burada yılan, atmaca, baykuş, at, kedi, köpek bunların tedavisini yaptım. Ailemin tepkisi gayet olumlu oldu. Ben kendimi bildim bileli babam hayvan besliyor. Babadan gelme bir hayvan sevgisi var bende. Annem de babam da destekliyorlar. Yardımcı oluyorlar. Benim olmadığım zamanlarda babam tedavilerini yapıyor. Hafta içi çalıştığım için hafta sonları buradayım. Hafta içi tedavilerini babam yapıyor. Birlikte yapıyoruz bazen. Bütçeyi kendi imkanlarımla karşılıyorum. Babamın desteği de oluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geldikçe yapıyoruz. Destek olursa daha çok hayvana erişmeyi planlıyoruz. Olmasa da kendi imkanlarımızla devam edeceğiz" dedi.FELÇLİ KEDİYE YÜRÜTEÇ YAPTIDokuzuncu kattan düşen ve felç olan bir kedinin tedavisini yaparak yürüteç yapar Baran, şunları söyledi:"Kedi kafeste yaşıyordu. Yeme içme ihtiyacını karşılıyordu ama tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Kafeste üstünü falan batırıyordu. Bunu gördükten sonra bahçeli bir yere sahiplendirirsek en azından bir yürüteçle bu kedinin yürüyebileceğini düşündüm. İnternetten gördüğüm yürüteç örneklerinden bakıp bir taslak oluşturdum. Bu taslağı bisiklet tekerleklerinden demirciden yaptırdım. Gayet de güzel oldu. O kediyi de sahiplendirdik. Şuan o kedi mutlu yaşıyor. Bundan sonraki hedefimiz bu arazi içinde veya başka bir yerde bir hayvan barınağı gibi veya bir rehabilitasyon merkezi gibi bir şey kurmak. Tamamen ücretsiz olarak sokak hayvanlarına gönüllü bir şekilde bakmak. Hedefimiz bu şuanda. Destek gerekiyor. Her şey için destek gerekiyor. Hani biz elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla derme çatma tedavi yapıyoruz. Bakım yapıyoruz. Sahiplendirme yapıyoruz."- Diyarbakır