Dededen Toruna Uzanan 84 Yıllık Muhtarlık Serüveni

Kaynak: AA

SITKI YILDIZ/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Konuktepe köyünde 84 yıldır muhtarlığı elinde bulunduran Aslan ailesi, rakipsiz oldukları bu seçimde de geleneği sürdürmek istiyor.Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan 18 hane, 290 nüfuslu Konuktepe köyünde, Aslan ailesi 84 yıldır muhtarlık yapıyor.Bugüne kadar rakip adayların olmadığı köyde, 1935 yılında Ahmet Aslan'ın muhtarlık koltuğuna oturmasıyla ailede muhtarlık geleneği başladı.40 yıl üst üste görevini sürdüren Ahmet Aslan'ın kendisine rakip olan oğlu Sıtkı Aslan'a karşı seçimi kaybetmesiyle ailede ikinci muhtar dönemi başladı.Muhtarlık görevini 22 yıl devam ettiren Sıtkı Aslan'ın hayatını kaybetmesi üzerine aday olan kardeşi Muhammet Hanifi Aslan (62) da ağabeyinden sonra 22 yıl görev yaptı.31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar muhtar adayı olan ancak köylülerin "Yaşın ilerledi, bırak artık oğlun aday olsun" ısrarı üzerine adaylıktan çekilen Muhammet Hanifi Aslan, muhtar adayı olan oğlu Enis Aslan'ı desteklemeye karar verdi.Oğlunun adaylığıyla geri çekilen Muhammet Hanifi Aslan, şimdi onun için kapı kapı dolaşıp destek istiyor."Babam sadece kendisi ve eşinin oyunu aldı"Muhtarlık döneminde köyüne birçok hizmet kazandıran Muhammet Hanifi Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde herkesin akraba olduğunu ve uzun süredir muhtarlığın ailelerinde olduğunu söyledi.Köyde herkesle diyalog içinde olduklarını ve aile olarak ömürlerini köylerine adadıklarını anlatan Aslan, köye cami, taziye evi ve okul gibi hizmetler kazandırdıklarını aktardı.Geçmişte babası ile ağabeyinin muhtarlık seçiminde rakip olduğunu dile getiren Aslan, şöyle konuştu:"Babam 40 sene muhtarlık yaptı. Daha sonra ağabeyim 'Baba sen yaşlısın, yapamıyorsun. Muhtarlığı bana bırak.' dedi. Babam da bırakmayacağını söyledi. O zamanlar muhtarın maaşı olmadığı için köylüler muhtara hizmeti karşılığında hayvanlarına vermesi ya da satması için arpa ile buğday veriyordu. Ağabeyim de köylülere gidip onlardan arpa ve buğday almayacağını söyleyerek destek istedi. Köylüler de babama rakip olan ağabeyime oy verdi. Babam sadece kendisi ve annemin oyunu aldı. Seçimi kazanan ağabeyim 22 yıl muhtarlık yaptı. 1997 yılından bu yana da ben muhtarım.""Bu sefer muhtarlığı oğlana bırakıyoruz"Köylülerin oğlu Enis'e söz verdiklerini ve onu destekleyeceklerini ifade eden muhtar Aslan, oğlunu desteklemek için aday olmayacağını belirtti.Muhtar adayı oğlunun da kendisi gibi herkesle diyalog içerisinde ve köyün menfaatlerini gözeterek hizmet etmesini istediğini vurgulayan Aslan, şu ifadeleri kullandı:"Babam, ağabeyim ve ben 84 yıldır bu köyde muhtarız. Bu sefer muhtarlığı oğluma bırakıyoruz. Ama köyümüzde yollar asfaltlandı. Cami, taziye evi, okul yapıldı. Köyde hayvanlar için çoban tutup onlarla ilgileniyoruz. Elhamdülillah köyümüzde durumumuz ve diyaloğumuz çok iyi. Köyün işleriyle uğraşmak lazım. Birisi muhtar olduğunda kendi menfaatini düşünmeyecek, köyün menfaatini düşünerek köyün işleriyle uğraşacak. Hayatımızı köyümüze adadık.""Muhtarlık bizde dede mirası olmuş"Muhtar babası ile seçim çalışması yürüten Enis Aslan ise 84 yıldan bu yana dedesi, amcası ve babası tarafından yönetilen köyde aday olarak dede mirası muhtarlığı devam ettirmek istediğini ifade etti.Dedesinden bu yana devam eden muhtarlığa aday olduğu için heyecanlandığını dile getiren Aslan, "Muhtarlık dedemden amcama, ondan da babama geçti. Nasip olursa bundan sonra ben devam ettirmek istiyorum. Babam köylünün ısrarıyla adaylıktan çekildi. Muhtarlık sürekli bizim ailede olduğundan, ben de yeni aday olduğum için heyecanlıyım, güzel bir duygu. Muhtarlık bizde dede mirası olmuş." diye konuştu.Muhtarın, köy, kamu ve devlet arasındaki iletişimi sağlayan kişi olduğunu vurgulayan Aslan, "Muhtar iletişimi iyi olan kişidir. Köye ne hizmet gerekiyorsa elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağız. Seçim çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok." şeklinde konuştu.