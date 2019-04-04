Dededen Toruna Uzanan Muhtarlık Hikayesi

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Muş'un Karaköprü köyünde Sume ailesi, dededen toruna geçen muhtarlık geleneğini 88 yıldır sürdürüyor.Merkeze 10 kilometre uzaklıkta 120 hane ve 280 seçmenin bulunduğu Karaköprü köyünde, 1931 yılında Bahri Sume'nin muhtarlık mührünü almasıyla ailede muhtarlık geleneği başladı. Ardından oğlu Abdullah Sume 25 yıl, torunu Abdulbaki Sume 35 yıl, torununun oğlu Turan Sume 18 yıllık muhtarlık yaptı.Ailenin 4. kuşak üyesi Turan Sume, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 4. kez yeniden seçildi.Tek aday olarak seçimi kazanan 48 yaşındaki 4 çocuk babası Turan Sume, muhtarlık görevini sürdürüyor.Sume, AA muhabirine, muhtarlık döneminde köyüne birçok hizmetler yaptığını söyledi.Köyde herkesin akraba olduğunu, bu nedenle 88 yıldır ailelerinin bu görevi sürdürdüğünü anlatan Sume, şöyle konuştu:"Köyün kuruluşundan beri muhtarlık ailemizde. Babam 75 yaşında emekli olduktan sonra muhtarlığı bıraktı ve 18 yıl önce bayrağı devraldım. Köyde tek aday olarak 4'ünce kez muhtarlık koltuğuna oturdum. Tek aday seçime gidilmesinin birçok avantajı var. Köyde sürekli huzur hakim oluyor. Köylülerimize eşit hizmet veriyoruz. Bu açıdan vatandaşımız bize güvenerek hiçbir zaman karşımıza aday çıkarmadı. İmkanım elverdiği sürece dedem ve babamdan devraldığım muhtarlık görevini yürüteceğim."Köy sakinlerinden İsmail Toraman ise Sume'nin köye önemli hizmetler yaptığını vurgulayarak, "Muhtarımız köyde herkese eşit mesafede yaklaşıyor, adaletli davranıyor ve aynı ölçüde hizmet yapıyor. Dedesini görmedim ama babası da insanlara hizmet etmeyi seven bir kişiliğe sahipti. Bu nedenle büyüklerimiz de o dönemde öyle karar vermişler. Sume ailesi köye hizmet vermeye devam ettiği sürece destekleyeceğiz." diye konuştu.