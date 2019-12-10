Haberler » Güncel » Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini Amerika'da buldu - Haber

Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini Amerika'da buldu

Bursa'da bir hayvansever, 4 yıl önce çalınan köpeğinin Amerika'ya gittiğini dedektif gibi iz sürerek buldu.

10.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:35Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini Amerika'da buldu
'da bir hayvansever, 4 yıl önce çalınan köpeğinin Amerika'ya gittiğini dedektif gibi iz sürerek buldu.
Nail Artuç, 4 yıl önce çalındığını iddia ettiği köpeğinin Amerika'ya götürüldüğünü söyleyerek, köpeğinin getirebilmek için ABD Türk Büyükelçiliğiyle irtibata geçti. 7 yıl önce felç geçirdikten sonra kendisine yardımcı olması için 'Golden retriever' cinsi yavru bir köpek satın alan Nail Artuç, köpeğe o akadar bağlandı ki ailesinin bir ferdi gibi görmeye başladı. Tedavi için Ankara'da bir hastaneye giden Artuç, 'Şamata' adını verdiği köpeğini komşusu A.O.'ya verdi. A.O.'nun gezdirdiği köpek, iddiaya göre bir çocuk tarafından çalındı. Tedavisini yarım bırakıp Bursa'ya dönen Artuç, köpeğini aramaya başladı. Şamata'yı F.Y. isimli çocuğun aldığını, F.Y.'nin köpeği İstanbul'daki H.D.'ye, bu kişinin de Amerika'da yaşayan S.R. isimli kişiye gönderdiğini tespit etti. Adeta dedektif gibi iz süren Artuç, köpeğinin Amerika'ya gönderildiğini öğrendi.
Köpeğinin kaybolması ve Amerika'ya gönderilmesinden 5 kişinin sorumlu olduğunu iddia eden Artuç, o dönemde bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Artuç, geçen cuma günü, köpeğinin çalınmasından sorumlu tuttuğu kişilerden F.Y.'nin bir arkadaşına attığı mesajda, "Şamata'nın sahipli olduğunu biliyordum, ama İstanbul'daki H.D.'nin baskısından korktum. Köpeği ona gönderdim. O da Amerika'ya gönderdi" diye yazdığını öne sürdü. Şamata'yı özlediğini belirten Artuç, son gelişmelerle birlikte savcılığa tekrar suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Amerikan Türk Büyükelçiliğiyle de irtibata geçerek kendilerine yardım etmelerini istedi.
Nail Artuç, "Sokakta oynayan çocuk ile Amerika'da en son sahiplenen 5 kişinin birbiriyle olan ilişkilerinin ne yönde olduğunu bilmiyorum. Şu an köpeğimin yaşadığını biliyorum. Döneceğinden eminim. Köpeklerin ortalama ömrü 14 yıl. Benim köpeğim şu an 4-5 yaşlarında. Köpeğimin beni unutmadığını biliyorum. Yataktan kalktıktan sonra onunla yürüdüm. Yakın çevrem bilir. İlk yatalak duruma düştüğümde, ayaklandığım ilk gün yanımda Şamata vardı. Bunu herkes bilir. O yüzden geri geleceğine inanıyorum" dedi.
(Burak Türker/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:58 İnsan yüzlü sapan balığının nesli tehlike altında - Haber
09:58 Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası - Haber
09:58 Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Kalkan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
09:58 Van'da kömürlükte uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı - Haber
09:53 Kişisel verileri koruyamayan siteleri 1 milyon liraya varan cezalar bekliyor - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
20:58 İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi - Haber
19:51 Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
10.12.2019 10:04:48