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Dedektifle aldatıldığını belgeledi

Galatasaray'ın eski yönetici Ergun Gürsoy'un büyük oğlu Ali Gürsoy ile eşi Melis Gürsoy'un 12 yıllık evlilikleri çatırdadı! Melis Gürsoy, dedektif tutarak eşinin aldattığını ortaya çıkardı.

04.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:32
Dedektifle aldatıldığını belgeledi

Sabah Gazetesinden Bülent Cankurt'un, "Aldatıldığını İspatladı" başlıklı yazısı şöyle: 6 Ocak'ta, Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un büyük oğlu Ali Gürsoyile merhum iş adamı Raif Dinçkök'ün torunu Melis Gürsoy'un 12 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını yazmıştım.

Aldatıldığını belgelerle sundu

O dönem aynı evde yaşayan çiftin evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim ama öğrendim ki; artık ihtimal yokmuş! Çünkü Melis Gürsoy, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak üzere mahkemeye başvurmuş. Üstelik Melis Hanım, mahkemeye aldatıldığının belgelerini de sunmuş!

Fotoğraf ve video kayıtları ortaya çıkardı

Gelelim aldatma belgelerine. Melis Hanım, aldatıldığından şüphelenip eşinin peşine dedektif takmış! Dedektif, kısa süre sonra Ali Bey'in eşini aldattığını, fotoğraf ve video kayıtlarıyla ortaya çıkarmış. Ali Bey'in, eşini kiminle aldattığını öğrenemedim ama yasak aşkın kahramanı kadının, Ali Bey'den 10 yaş büyük ve 9 yaşında da bir kızı olduğu bilgisine ulaştım. Yakında da adını öğrenip sizlerle paylaşırım.& ;

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Ergun Gürsoy, Galatasaray, Ali Bey, Magazin
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