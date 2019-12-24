Haberler » 3. Sayfa » Dedektör köpek Baht'dan, tam isabet - Haberler

Dedektör köpek Baht'dan, tam isabet

Balıkesir polisi dedektör köpek Baht'ında katıldığı uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliyi yakaladı.

24.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:32 Dedektör köpek Baht'dan, tam isabet
polisi dedektör köpek Baht'ında katıldığı uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu tacirini yakaladı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 94.23 gram Skunk maddesi ile 57 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Baht da katıldı. Yakalanan zehir tacirlerinden 3'ü adli kontrol kararı ile serbest kalırken, diğer 1 şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:23   Hediyeli balonları kapmak için birbirlerini ezdiler 17 yaralı - Haberler
11:21   Genetik testler insan sağlığına yön veriyor - Haberler
11:21   Endonezya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı: En 25 kişi hayatını kaybetti - Haberler
11:17   Sarıkamış'ta kablo hırsızlığı - Haberler
11:16   Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi - Haberler
11:16   Vietnam'da 1.7 ton karıncayiyen pulu ele geçirildi - Haberler
11:15   Büyük ikramiyeyi kazandığını sandı, canlı yayında artık işe gelmeyeceğini söyledi - Haberler
11:13   Son dakika: Çekmeköy'deki otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
11:01   Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek - Haberler
10:28   Selahattin Demirtaş: Davutoğlu siyasette başarılı olmak için insanları dinlemeli ve öz eleştiri yapmalı - Haberler
24.12.2019 11:33:26