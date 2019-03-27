Dedektör Köpek "Kama" Toprak Altında Uyuşturucu Buldu

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Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıların birbirlerine ulaştırmak için toprak altına sakladıkları sentetik uyuşturucuyu dedektör köpek "kama" buldu.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda yapılan incelemelerde, Kayseri-Ankara kara yolundaki bir çeşmenin yakınında toprak altına sentetik uyuşturucu saklanacağı ve daha sonra alıcının da uyuşturucuyu gizlenen bu yerden çıkaracağı belirlendi.Düzenlenen operasyonda, naklettikleri uyuşturucuyu satmak için toprak altında saklayan A.E. ile alıcı S.Ş. suçüstü yakalandı.Dedektör köpek "kama" ile çevrede yapılan aramada, farklı yerlerde toprak altına gizlenmiş 48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.