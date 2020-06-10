Dedeler, nineler ve torunlar sahillerde buluştu

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi.

10.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:52
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi.
Muğla'nın turistik ilçeleri, Marmaris, Bodrum, Fethiye'de de sıcak havayı değerlendirmek isteyenler denize girdi, güneşlendi.
Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 23 derece öçüldüğü kentte vatandaşlar, torunlarıyla keyifli dakikalar geçirdi.
Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı ve Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nı da vatandaşlar tercih etti. Sosyal mesafe kuralına uyanlar, maske takarak denizin keyfini çıkardı.
Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarıyla Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda vatandaşlar, denize girdi.
Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarını tercih edenler, keyifli dakikalar yaşadı. Sahil ve caddelerde yürüyüş yapanların maske takmaya özen gösterdikleri görüldü. Dedeler, nineler ve torunlar sahillerde buluştu

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaris, Fethiye, Muğla, Güncel, Haber

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