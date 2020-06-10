Dedeler, nineler ve torunlar sahillerde buluştu

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi.

10.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:54
Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararla kısıtlamaları kaldırılan 18 yaş altı gençler ile her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkmasına karar verilen 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü kentte, dışarı çıkanlar park ve bahçelerin yanı sıra Antalya Konyaaltı Sahi'line gitti. Hem gençler hem de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar denize girdi, sahilde güneşlendi.
Gençler su parkında oynadı, Konyaaltı Yaşam Park'taki pistte kaykay, paten ve bisiklet sürdü.
Bazı dede ve nineler de torunlarını alarak, sahile geldi ve uzun bir aradan sonra ilk kez torunlarıyla yürüyüş yapma, denize girme imkanı buldu.
"Torunla beraber aylar sonra ilk defa çıkıyoruz"
Torunuyla yürüyüş yapan 80 yaşındaki Meral Batur, AA muhabirine, yeni karardan mutlu olduğunu, 2,5 yaşındaki torunu Ege ile denize girdiklerini söyledi.
Havanın da güzel olduğunu belirten Batur, dışarı çıkmayı çok özlediği torununun elini tutup gezdirdiğini dile getirdi.
Eşi 82 yaşındaki Necati Batur ise Kovid-19 tedbirlerine özen gösterdiklerini, evde ve dışarıda sosyal mesafe kuralına uyduklarını bildirdi.
Çocuklarıyla, torunlarıyla dışarıda yürüyüş yapmayı özlediğini belirten Batur, "Yasak kalkınca ilk durak Konyaaltı oldu, torunla beraber aylar sonra ilk defa çıkıyoruz." dedi.
13 yaşındaki Yasin Karaca da paten yapmayı sevdiğini, arkadaşlarıyla daha sık buluşacağını ifade etti.
Muğla
Muğla'nın turistik ilçeleri, Marmaris, Bodrum, Fethiye'de de sıcak havayı değerlendirmek isteyenler denize girdi, güneşlendi.
Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, torunlarıyla keyifli dakikalar geçirdi.
Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı ve Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nı da vatandaşlar tercih etti. Sosyal mesafe kuralına uyanlar, maske takarak denizin keyfini çıkardı.
Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarıyla Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda vatandaşlar, denize girdi.
Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarını tercih edenler, keyifli dakikalar yaşadı. Sahil ve caddelerde yürüyüş yapanların maske takmaya özen gösterdikleri görüldü. Dedeler, nineler ve torunlar sahillerde buluştu

Kaynak: AA

Etiketler: Konyaaltı, Antalya, Muğla, Güncel, Haber

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