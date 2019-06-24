Dedeler torunlarıyla düşe kalka çuval yarışı yaptı... Vatandaşlar doyasıya eğlendi

Dedeler torunlarıyla düşe kalka çuval yarışı yaptı... Vatandaşlar doyasıya eğlendiBu köylüler öyle oyunlarla eğleniyor ki görenler hayran kalıyorDeve ve kaplumbağa kılığına girerek yüzlerce yıllık geleneklerini yaşattılarBURSA - Bursa'nın yüzlerce yıllık geçmişe sahip köyünde yaşayanlar yılda bir defa bir araya gelip öyle oyunlar oynuyor ki görenler hayran kalıyor. Köylü dedelerin torunlarıyla düşe kalka çuval yarışı yapması, deve kaplumbağa kılığına giren yarışmacılar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.Gelenekle ve göreneklerini bağlı Büyükorhan ilçesi Danacılar köyü sakinleri yılda bir defa düzenlenen köy hayrında bir araya gelerek ilginç yöresel oyunlarıyla renkli görüntülere imza attılar.Her biri yüzlerce yıllık geçmişe sahip oyunları oynayan köylüler aynı zamanda bu oyunları gelecek kuşaklara aktarıyor. Köyün meydanında kurulan kazanlarda yemekler pişerken, köylüler de çocuk, genç ihtiyar demeden kendini meydana atıp yöresel oyunları oynamanın keyfini çıkartıyor.İlk önce sahneye deve kostümü giyen iki kişi çıkıyor. Bu kişiler hasta numarası yaparak Büyükorhan Belediye Başkanının önünde bayılıyor. Köylerine gelen belediye başkanından hizmet sözü alan deve iyileşerek meydandan ayrılıyor. Şenlik; dede ve torunların çuval yarışıyla devam ediyor. Çuval yarışında torunlar birincilik ipini göğüslerken, dedeler ise düşe kalka taklalar atarak yarışı tamamlıyor. Daha sonra meydana köyün genç kızları çıkarak sandalye kapma yarışında kıyasıya mücadele veriyor. Oyunlarda final ise kaplumbağa yarışıyla bitiyor. Sırtlarına bağlanan teknelerle kaplumbağa görünüme kavuşan yarışmacılar kaplumbağa gibi emekleyerek birincilik için yarışıyor. Köye ilk defa gelip bu oyun ve yarışları görenler ise hayranlıkla izliyor.Yüz yıllardır süre gelen gelenekleri gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele ettiklerini ifade eden Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Bunlar unutulmaya yüz tutmuş etkinlikler. Bunları tekrar canlandıran gençlerimiz ve insanlarımızla buluşturan dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben kültür dernekçiliğini çok önemsiyorum. Bu dernekler vasıtasıyla biz bazı şeyleri yaşatabiliyoruz. Teknolojinin çok hızlı ilerlediği bir dönemde çocuklarımız internet ortamında vakit geçiriyorlar. Biz çocuklarımıza gelenek ve göreneklerimizi yaptığımız etkinlikle aktarmaya çalışıyoruz" dedi.Danacılar Dernek Başkanı Reşat Karış, "Bu oyunlarımız bizim geçmişimiz. Biz burada tarihimizi yaşatıyoruz. Yılda bir defa düzenlediğimiz etkinlikte bir araya gelip yöresel oyunları oynuyoruz. Hem oyunları oynayanlar hemde izleyenler keyifli bir vakit geçiriyor. Biz gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz" şeklinde konuştu.