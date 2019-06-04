Dedeleri gibi dünyaya meydan okumayı hedefliyorlar

Kaynak: AA

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Olimpiyat şampiyonu güreşçi İsmet Atlı ile milli sporcu Mehmet Çelebi'nin torunları, dedelerinden aldıkları bayrağı daha ileri taşımayı hedefliyor.1960 Roma Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan, başarılarıyla Devlet Övünç Madalyası alan İsmet Atlı ile İran'da 1955'te düzenlenen özel müsabakada rakibini 30 saniyede tuş eden Mehmet Çelebi'nin torunları, aynı güreş eğitim merkezinde dedelerinden aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için çalışıyor.Adana'daki İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi'nde dede mesleğini devam ettiren iki torun, "minderde artık başarı sırası bizde" diyerek şampiyonalara birlikte hazırlanıyor.Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra birçok madalya kazanan Suat Atlı (16) ile Mehmet Çelebi'nin (15) en büyük hedefi, olimpiyatlara giderek dedeleri gibi Türk bayrağını göndere çektirmek.Milli güreşçi Suat Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli güreşin konuşulduğu bir evde doğduğu için şanslı olduğunu belirtti.Küçük yaştan itibaren güreşe büyük ilgi duyduğunu ve 8 yıldan bu yana da profesyonel olarak bu sporla ilgilendiğini dile getiren Suat Atlı, örnek aldığı ve yolundan gittiği kişinin 1960 Roma Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde eden dedesi İsmet Atlı olduğunu kaydetti.Dedesinin 2014 yılında vefat ettiğini hatırlatan genç sporcu, "Dedemin başarılarını dinleyerek büyüdüm. Babam da amcalarım da güreşçi. Ben de küçük yaştan itibaren bu spora ilgi duydum. Katıldığım bütün şampiyonalarda derece alıp yoluma devam etmek istiyorum. Şu ana kadar katıldığım şampiyonalarda Türkiye üçüncülüğüm ve gruplarda birinciliklerim var. Dedemin olimpiyat şampiyonu olduğunu okuduğumda çok gururlandım. Kendime ve hocalarıma bir söz verdim. Ben de dedem gibi şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Suat Atlı, dedesi İsmet Atlı'nın adını taşıyan merkezde eğitim almasının da kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.Mehmet Çelebi'nin aynı ismi taşıyan torunu da ata sporunu 6 yıldan bu yana yapıyor.Dedesinin başarılarını duyarak güreşe ilgisinin başladığını dile getiren Mehmet, severek yaptığı güreşte geçen yıl Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini aktardı.Mehmet Çelebi, Yıldızlar Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının hazırlık kampına katılmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Arkadaşı Suat Atlı ile beraber çalıştıklarını vurgulayan Mehmet Çelebi, "Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Dedem gibi bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Dedemin ismini taşıyorum ve olimpiyat şampiyonluğu gururunu aileme yaşatmayı hedefliyorum." diye konuştu.Mithat Birer: "İki sporcumuz, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek"Adana İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Mithat Birer, merkezlerinde 20'si yatılı toplam 27 sporcunun eğitimlerine devam ettiğini aktardı.Merkezlerinde her yıl minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde sporcuların şampiyonalarda derece almak için çalıştığını dile getiren Birer, şunları kaydetti:"Merkezde antrenör, diyetisyen, masör ve psikolog eşliğinde güreşçilerimizi şampiyonalara hazırlıyoruz. Efsanevi güreşçi İsmet Atlı'nın ismini taşıyan merkezimizde dedeleri de bu sporu yapan torunları bulunuyor. 1951 yılında milli takım mayosu ile İskenderiye'de düzenlenen Akdeniz Oyunları, 1956 yılında Türkiye'de organize edilen Dünya Kupası ve 1960 Roma Olimpiyatları'nda şampiyon olan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1999 yılında 'Devlet Övünç Madalyası' ile ödüllendirilen İsmet Atlı'nın torunu Suat Atlı, merkezimizde eğitimini sürdürüyor. Ayrıca, 1955 yılında İran'da özel bir müsabakada rakibi Habibi'yi ilk turda 30 saniyede tuş eden ve çok sayıda derecesi bulunan Mehmet Çelebi'nin aynı ismi taşıyan torunu da merkezimizde şampiyonalara hazırlanıyor. Onlar, atalarının ve dedelerinin yaptığı işe sevdalanmışlar. İki sporcumuz inşallah Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek."