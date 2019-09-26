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Dedelerinden öğrendiği meslek kaybolmasın diye evini atölyeye çevirdi

Bursalı sepet ustası, bu tarihi meslek kaybolmasın diye evini atölyeye çevirdi.

26.09.2019 08:26Dedelerinden öğrendiği meslek kaybolmasın diye evini atölyeye çevirdi
Bursalı sepet ustası, bu tarihi meslek kaybolmasın diye evini atölyeye çevirdi.

Çocukken dedesinden öğrendiği sepet örme işini poşetlerin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte bırakıp uzun yıllar işçi olarak çalışan Halil İbrahim Yıldırım, emekli olduktan sonra vatandaşların doğal ürünlere yönelmesiyle birlikte Bursa'da üç tane ustası kalan sepet örme işine geri döndü. Bursa'nın farklı yerlerinden ve diğer şehirlerden çok sayıda sipariş almaya başlayan usta, hem bu meslek kaybolmasın, hem de gelen talebe yetişmek için evini atölyeye çevirdi. Evinde sabahtan akşama kadar sepet ören Halil İbrahim Yıldırım, günde 10 tane ürettiği sepetleri 25 liradan satıyor. Sepet yapımında çam, kestane ve fındık ağacı kullanarak tamamen doğal ürünlerden üretim yapıyor. Bu doğal sepetlerde saklanan ürünler daha uzun süre bozulmadan muhafaza edilebiliyor.

Bu işi köylerinde dedelerinden öğrendiğini ifade eden Halil İbrahim Yıldırım, "Uzun yıllar bu işi yaptım. Poşetler yaygınlaşmaya başlayınca sepet satışları bitti. Ben de şehre taşınıp işçi olarak çalıştım. Emekli olduktan sonra vakit geçirmek için evde yapmaya başladım. İnsanlar son yıllarda doğal ürünlere rağbet göstermeye başlayınca sepet satışlarında önemli bir artış oldu. Ben de sabahtan akşama kadar bu işi yapmaya başladım. Günde 10 tane sepet örüyorum. Bu sepetleri tanesi 25 liradan satmaktayım. Bursa'nın her yerinden sipariş geliyor. Bu işi yapan üç tane usta kaldı. Bu iş unutulmasın istiyorum" dedi. - BURSA

İbrahim Yıldırım, Bursa, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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