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Dedelerine yazdıkları mektubu jandarma ulaştırdı

BOLU'da Gülizar (10) ve Medine Özcan (6) kardeşlerin, koronavirüs salgını nedeniyle görüşemedikleri dedeleri Dursun Dikmen'e (67) yazdığı mektubu, jandarma ulaştırdı.

02.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:16
Dedelerine yazdıkları mektubu jandarma ulaştırdı

BOLU'da Gülizar (10) ve Medine Özcan (6) kardeşlerin, koronavirüs salgını nedeniyle görüşemedikleri dedeleri Dursun Dikmen 'e (67) yazdığı mektubu, jandarma ulaştırdı. Jandarma ekipleri dışarı çıkması yasak olan Dikmen'e, bir ihtiyacı olması halinde aramasını söyledi.

Kuruçay Mahallesi'nde oturan Gülizar ve Medine Özcan kardeşler, koronavirüs salgını nedeniyle görüşemedikleri dedelerini özledi. Kardeşler, dedelerine, özlemlerini dile getirdikleri bir mektup yazdı. Dedelerinin risk grubunda olduğunun farkında olan kız kardeşler, yazdıkları mektubu jandarma aracılığıyla dedelerine iletmeye karar verdi. Gülizar ve Medine kardeşler, evlerinin yakınında bulunan Bolu Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma ekiplerine durumu iletti. Mektubu yerine ulaştıracaklarını ifade eden jandarma ekipleri, iki kardeşe çikolata ile jandarmanın faaliyetlerini anlatan dergiler hediye etti. Ekipler ayrıca, küçük kızlara koronavirüsten korunmak için tavsiyelerde bulundu.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE GELEMİYORUM'

Dodurga Mahallesi'nde oturan Dursun Dikmen'in evine giden jandarma ekibi, torunlarının yazdığı mektubu teslim etti. Dursun Dikmen, mektubun kendisine ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Devletimiz milletimiz var olsun. Telefonda görüştük. 'Dede, seni çok özledik.' dediler. ' Koronavirüs nedeniyle gelemiyorum' dedim. 'Ne yapmamız gerekiyor?' dediler. 'Mektup yazın, jandarmanın karşısındasınız, onlara verin onlar bana ulaştırır' dedim" diye konuştu.

Jandarma ekipleri, 65 yaşın üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Dursun Dikmen'e bir ihtiyacı olduğunda kendileriyle irtibata geçmesini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Dikmen, Güncel
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