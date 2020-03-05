Dedem: Bir Aile Kahramanı Filmi

Yönetmen
koltuğunda Ahmet Kapucu'nun oturduğu komedi türündeki 'Dedem: Bir Aile Kahramanı' film
inin oyuncu kadrosunda Gülhan Tekin, Murat Eken, Burcu Gönder Parlak, Çetin Altay, Bülent Emrah Parlak, Sarp Apak gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Ahmet KapucuOyuncular:
Gülhan Tekin, Murat Eken, Burcu Gönder Parlak, Çetin Altay, Bülent Emrah Parlak, Sarp Apak, Hasan Elmas, Demet GülFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Dedem: Bir Aile KahramanıYapımcı Firma:
2518 Film YapımYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
01.01.2070 Dedem: Bir Aile Kahramanı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.