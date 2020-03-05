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Dedem: Bir Aile Kahramanı Filmi

Dedem: Bir Aile Kahramanı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dedem: Bir Aile Kahramanı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58Dedem: Bir Aile Kahramanı Filmi
koltuğunda Ahmet Kapucu'nun oturduğu komedi türündeki 'Dedem: Bir Aile Kahramanı' film inin oyuncu kadrosunda Gülhan Tekin, Murat Eken, Burcu Gönder Parlak, Çetin Altay, Bülent Emrah Parlak, Sarp Apak gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Ahmet Kapucu
Oyuncular: Gülhan Tekin, Murat Eken, Burcu Gönder Parlak, Çetin Altay, Bülent Emrah Parlak, Sarp Apak, Hasan Elmas, Demet Gül
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Dedem: Bir Aile Kahramanı
Yapımcı Firma: 2518 Film Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Murat Eken, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:31:00