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Dedeman Otelleri Genel Müdürlerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Dedeman Otelleri Genel Müdürleri, Başkan Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

19.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:18 Dedeman Otelleri Genel Müdürlerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret
Dedeman Otelleri Genel Müdürleri, Başkan Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Dedeman Turizm Yatırımları İcra Kurulu Üyesi ve Dedeman Bostancı Otelleri Genel Müdürü Nadir Kadakal, Dedeman Turizm Yatırımları İcra Kurulu Üyesi ve Dedeman Gayrettepe Oteli Genel Müdürü Gündüz Yeşil, Park Dedeman Eskişehir Oteli Genel Müdürü Tolga Ünal, Park Dedeman Trabzon Oteli Genel Müdürü İlter Sipahi ile KOSGEB İl Müdürü Mete Emir Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci kendilerini Bayburt'ta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden misafirleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulundular. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Dedeman HOtel, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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