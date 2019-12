Dedeman, Palandöken'de hedef büyüttü

Dedeman Turizm Grubu, dünyadaki en iyi 20 kayak merkezi arasında gösterilen Erzurum Palandöken 'deki iki oteliyle 27. kış sezonunun açılışını yaptı. Marka, yeni sezonun başlamasıyla birlikte; bölgeye ve sezona dair öngörülerini ve ileri dönem hedeflerini paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısına, Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Dedeman Turizm Grubu Otellerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Gündüz Yeşil ve Dedeman Turizm Grubu İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Nadir Kadakal ve basın mensupları katıldı.Dedeman Turizm Grubu, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından, Dedeman Yönetim Kurulu Başkanı merhum Murat Dedeman ismi ile 17-20 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Murat Dedeman FIS Cup müsabakası öncesinde, Palandöken'de büyüme hedeflerini paylaştı.Toplantıda konuşan Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, "Dedeman markası için Palandöken'in her zaman çok özel bir yeri vardır. Her zaman da öyle olacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında kaybettiğimiz liderimiz, babam Murat Dedeman, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, dönemin valisinin de yönlendirmesi ile 1993 yılında Palandöken Kayak Merkezi'ndeki ilk otel yatırımını gerçekleştirmişti. Murat Dedeman sadece 1994 yılında hizmete giren otelimizin değil, aynı zamanda Palandöken Kayak Merkezi'nin de gelişmesini sağladı. Bu yatırım ile Türkiye yeni bir destinasyon kazanırken, bölge kayak merkezi haline gelerek uluslararası pazarda da yer bulmaya başladı. Geçen 25 yılda Palandöken çok yol aldı. Şimdi arzumuz, Palandöken'in dünyanın kayak merkezi haline gelmesidir" dedi."Hedefimiz 10 yılda 50 otele ulaşmak"Banu Dedeman, "Türkiye'nin ilk uluslararası otel zinciri olan Dedeman Turizm Grubu'nun bugün geldiği nokta, hem aile olarak bizim hem de ülkemiz turizm sektörü için gurur kaynağıdır. Hedefimiz bundan böyle verimlilik içinde büyüme ve yaygın hizmet ağını genişletmek olacaktır. 1966 yılından bugüne kadar değerlerimiz, geleneklerimiz ve tecrübemizle ülkemize ve sektörümüze hizmet ettik. Kurumsal yapımızı güçlendirmek ve zincirimize yeni halkalar katarak büyümek için grubun başlattığı sürdürülebilir büyüme ve değişim stratejisine uygun olarak oluşturduğumuz "İcra Kurulu" ile yeni başarılara imza atmayı, şuan 17 olan otel sayımızı 10 yılda 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Banu Dedeman konuşmasında, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup müsabakasının, bu sene ülkemizde, Palandöken'de yapılacak olmasından ve müsabakanın Murat Dedeman'ın adı ile gerçekleşecek olmasından dolayı büyük onur duyduklarını belirtti.Müsabakanın Murat Dedeman FIS Cup ismi ile düzenlenmesini sağlayan Türkiye Kayak Federasyonu'na teşekkürlerini sunan Banu Dedeman, "Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getirecek müsabakaya, yeni adıyla Murat Dedeman Pisti ev sahipliği yapacak. Bir vefa örneği göstererek piste Murat Dedeman isminin verilmesini sağlayan başta Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası gibi çok değerli kurumlara, Türkiye'nin ve Erzurum'un önde gelen sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.Basın toplantısında söz alan Dedeman Turizm Grubu Otellerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Gündüz Yeşil; "Dedeman Turizm Grubu olarak; hali hazırda 2'si yurtdışında 15'i Türkiye'de olmak üzere toplamda 5.200 yatak kapasitesine sahip 17 otelin işletmesini yapmaktayız. Palandöken'de 1994 yılından bu yana faaliyet göstermekteyiz. Yaptığımız çok ciddi yatırımlar ile Palandöken'in hem dünyada, hem de yurt içerisinde tanıtımı için yıllardır aynı çaba ve inançla çalışmaktayız" şeklinde konuştu.Kar kalitesi açısından en önemli merkezlerinden birisi olan Palandöken'in dünyanın kayak merkezi haline getirilmesinin herkesin sorumluluğunda olduğunun altını çizen Gündüz Yeşil, "Bu sorumluluğu yaptığımız yatırımlarla en iyi şekilde gösterdiğimizi belirtmek isterim. Palandöken'e yapılacak yatırımlar arttıkça önümüzdeki dönemde gelen turist sayısında da artış olacağını öngörüyoruz. Palandöken otellerinde yaptıkları konsept değişikliklerine de değinen Yeşil, "Dedeman Palandöken Ski Lodge özelinde her bütçeye uygun satış kurgumuz ile yaptığımız değişiklikler sonrasında, geçen seneye oranla rezervasyonlarda 2 kat bir artış gerçekleşti. Palandöken otelimiz özelinde ise "Her şey Dahil" konseptine geçiş yaparak bölgedeki diğer otellerden farklı bir hizmet anlayışına geçtik" dedi.Dedeman Turizm Grubu İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Nadir Kadakal ise, "Biz küresel bir iş yapıyoruz, farklılaşan seyahat alışkanlıklarını, tüketici beklentilerini, deneyimlerini, yıllar içerisindeki değişimlerini göz önüne alarak önceliklerimizi belirliyoruz. Bu tespitlerimize paralel olarak büyüme stratejimizde odağımız Smart By Dedeman ve Park Dedeman otelleri olacak. 2020'den başlayarak takip eden yıllarda bu hedeflerimize ulaşmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Değişen tüketici alışkanlıkları ve beklentilerine uygun bir şekilde değişim ve dönüşümümüz sürecek. Türkiye'nin lider otel zincirlerinden biri olarak sektörümüze bugüne kadar olduğu gibi, 2020 ve daha sonraki yıllarda da yüksek katma değer yaratmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM