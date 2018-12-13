Dedemin İmzası" Ordu'da İzleyiciyle Buluştu

Korgan
ilçesinde esnafların birlikteliğiyle tamamen yerel imkanlarla çekilen "Dedemin İmzası" isimli film, Ordu
'da izleyiciler ile buluştu.
Yaklaşık 3 ay önce başlanan filmin çekimleri tamamlandı.
Tamamı Korgan ilçesinde çekilen "Dedemin İmzası" isimli film, Ordulu vatandaşlara gösterildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz
Tiyatrosunda izleyicilere sunulan film, katılımcılardan tam not aldı.
Bir iş yeri açmak için paraya ihtiyaçları olan ve bunun için dedelerini kandırarak para almaya çalışan gençlerin dedelerine imza attırabilmek için kendisine düğün yapmasını anlatan komedi filmi, izleyenlerini güldürdü.
İzleyiciler, filmin tamamen yöresel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Filmin ardından yönetmen kadrosu, kendilerine destek veren medya kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür plaketi verdi.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:30