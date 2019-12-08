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Dedenin inadı, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Antalya'da sabah saatlerinde çıktığı yürüyüş sırasında baygınlık geçiren 73 yaşındaki adam sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

08.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:32Dedenin inadı, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
'da sabah saatlerinde çıktığı yürüyüş sırasında baygınlık geçiren 73 yaşındaki adam sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Hastaneye gitmemekte direnen yaşlı adam, ekiplerin uzun süren uğraşları sonunda ikna edilebildi.

Olay saat 11.00 sıralarında ilçesine bağlı Çallı tramvay yolu yanında bulunan parkta meydana geldi. saatlerinde yürüşe çıkan ve baygınlık geçiren yaşlı dedeyi gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Sağlık ekiplerine ve polise verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdaheleyi yaptı. Yaşlı amcanın tansiyonu ve nabzı zayıflayınca hastaneye kaldırmak isteyen görevliler, hastayı ikna edemedi. Yaşlı adam ise kısa süreliğine tuvalete gitmek istediğini belirtti. Tuvalete gidip geldikten sonra, hastaneye gitmek istemediğini belirten Sait Demirel (73) kendisini ikna etmeye çalışan çevredeki vatandaşları da dinlemedi. Evine gitmek istediğini söyleyen Demirel uzun uğraşlar sonucu ambulansa binmeye ikna oldu. Demirel kontrol için hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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