Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dedesi için yaptı, "EvdeKal"anlara armağan etti

Genç yönetmen Oğuzhan Boz, dedesine ithaf ettiği kısa filmini, korona virüs nedeni ile sokağa çıkmaları yasaklanan ileri yaştaki insanlar ve sosyal izolasyondaki kişiler için sosyal medya üzerinden yayınladı.

03.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:03
Dedesi için yaptı,
Genç yönetmen Oğuzhan Boz, dedesine ithaf ettiği kısa filmini, korona virüs nedeni ile sokağa çıkmaları yasaklanan ileri yaştaki insanlar ve sosyal izolasyondaki kişiler için sosyal medya üzerinden yayınladı.

Yaşar Üniversitesi Film Tasarım Bölümü öğrencisi genç yönetmen Oğuzhan Boz, dedesi Nizamettin Boz'a ithaf ettiği "Kara Fırın" isimli kısa filmini, "Korona virüs nedeni ile sokağı çıkmaları yasaklanan ve yüksek risk grubunda yer alan yaşlılarımız evden çıkmasınlar" diyerek sosyal medya üzerinden paylaşıma açtı. Boz, korona virüs salgını nedeni ile ulus olarak zor zamanlardan geçtiğimizi belirterek, "Ülkemiz korona virüs salgını ile mücadele ediyor, bu süreçte özellikle yaşlılarımız yüksek risk grubunda yer alıyor. Birlik ve beraberlik içinde hepimiz sorumluluk alarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Ben de dedeme ithafen yaptığım kısa filmimi evlerinden çıkamayan insanlarımız için sosyal medya platformları üzerinden yayınlamayı düşündüm. Yeter ki kimse evinden çıkmasın. Biz gençler sorumluluklarımızın farkındayız, büyüklerimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. - İZMİR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Yönetmen, Genç, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Dedesi için yaptı, 'EvdeKal'anlara armağan etti - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

10:47: Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler arttırıldı - Haberler 10:45: Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası olan hırsızlar suçüstünde yakalandı - Haberler 10:43: Jandarma baz istasyonundan akü çalan 2 hırsızı suçüstü yakaladı - Haberler 10:43: Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı - Haberler 10:42: İnegöl'de uyuşturucu satıcıları yakalandı - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:54: Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti - Haberler 09:49: Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler - Haberler 09:20: Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak - Haberler 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak