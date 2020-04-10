Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dedesi ve ninesine moral konseri verdi

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Metehan Aydın (30), koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan dedesi ile ninesine moral vermek için evlerinin önünde gitarı ile konser verdi.

10.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:07
Dedesi ve ninesine moral konseri verdi

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Metehan Aydın (30), koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan dedesi ile ninesine moral vermek için evlerinin önünde gitarı ile konser verdi.

Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi Bayram Sokak'taki evlerinden çıkamayan Muharrem Taşçı (74) ile Zöhre Taşçı'ya (72) torunları Metehan Aydın sürpriz yaptı. Uşak Üniversitesi Türk Lehçeleri Edebiyat Bölümü mezunu olan ve atama bekleyen Aydın, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan dede ve ninesini ziyarete gitti. Dede ve ninesinin tek katlı evlerinin bahçesini giren Aydın, gitarıyla onlara mini bir konser verdi. Evlerinin kapı ve penceresinden torunlarının konserini izleyen Muharrem ve Zöhre Taşçı, zaman zaman şarkılara eşlik etti. Evden çıkamayan dede ve ninesi için moral konseri verdiğini söyleyen Metehan Aydın, "Salgın sebebiyle dedem ve ninem evden çıkamıyordu. Onlara böyle bir sürpriz yapmak istedim, çok da güzel oldu" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Metehan Aydın, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Haberler ›› Güncel ››Dedesi ve ninesine moral konseri verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:37: Sevgilisini öldüren uzman çavuş: Nizamiyeden çıkmadığı için ateş ettim - Haber 09:37: (Özel) Taksim'de ceza yiyen vatandaştan ilginç sosyal mesafe tepkisi - Haber 09:35: Plakasız park halindeki otomobil, polisi alarma geçirdi - Haber 09:35: 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı - Haber 09:34: Vakıfların seçimli genel kurulları, 1 Temmuz'a ertelendi - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber