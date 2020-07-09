Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3'üncü katın balkonundan düşen Durmuş Beşcan (60) ağır yaralandı. Dedesini düşerken gören torunu Ömer Beşcan(12) ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi, Yasemen Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Torunu Ömer ile birlikte 3'üncü katın balkonunda oturan Durmuş Beşcan, balkon korkuluğuna tutunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten beton zemine düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine gelen 112 Acil servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Torunu Ömer ise, dedesini öyle görünce gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.