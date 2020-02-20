Haberler » 3. Sayfa » Dedesinin evindeki televizyonu uyuşturucu karşılığında satan şüpheli yakalandı - Haberler

Dedesinin evindeki televizyonu uyuşturucu karşılığında satan şüpheli yakalandı

Nevşehir'de uyuşturucu almak için dedesinin evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

20.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:20Dedesinin evindeki televizyonu uyuşturucu karşılığında satan şüpheli yakalandı
'de uyuşturucu almak için dedesinin evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Merkezi Amirliği'ne şikayette bulunan bir şahıs öz torunu B.Y.'nin kendisinden para istediğini, kendisini tehdit ederek evde bulunan televizyonu alarak ayrıldığı yönünde ki şikayeti üzerine polis ekipleri kısa sürede B.Y.'i yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Y. emniyetteki ifadesinde televizyonu uyuşturucu madde karşılığında sattığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y.'ye Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı verildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
09:09  Milli Piyango bilet sorgulama: 19 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
20.02.2020 11:59:37