01.07.2019 09:22
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Dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

VAN (İHA) – Van 'ın Muradiye ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, dün ilçenin Topuzarpa Mahallesi'nde meydana geldi. A.S. (62) isimli şahıs, 65 LE 842 plakalı ve arkasında römork bağlı olan traktörüyle tarlaya giderken, yolda oynayan 8 yaşındaki B.S. isimli çocuk traktöre binmek isterken altında kaldı. Torununun traktörün altına kaldığını fark etmeyen sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan B.S., hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - VAN
Kaynak: İHA
Muradiye , Van , 3. Sayfa

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