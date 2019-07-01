01.07.2019 09:52
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Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü

Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde, 8 yaşındaki Bahtiyar Sonkaya, dedesini kullandığı traktöre binmek isterken, altında kalarak hayatını kaybetti.

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde, 8 yaşındaki Bahtiyar Sonkaya, dedesini kullandığı traktöre binmek isterken, altında kalarak hayatını kaybetti. Torunun traktörün altında kaldığını görmeyen ve çevredekilerin uyarısı üzerine duran Ali Sonkaya, büyük acı yaşadı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Muradiye'nin Topuzarpa Mahallesi'nde meydana geldi. Bahtiyar Sonkaya, dedesi Ali Sonkaya'nın evin önünde çalıştırıp, hareket ettirdiği traktöre binmek istedi. Ancak dedesinin fark etmediği Bahtiyar, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Bahtiyar, römork ve traktör arasına düşerek ağır yaralandı. Torunun düştüğünü görmeyen dede Sonkaya ise çevredekilerin uyarıları  üzerine durdu. Yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahtiyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartarılamazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Van
Kaynak: DHA
Van , Muradiye , Güncel

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