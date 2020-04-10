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Dedesinin silahıyla oynarken kız kardeşini yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 9 yaşındaki bir çocuk, dedesinin silahıyla oynarken, 8 yaşındaki kız kardeşini kazara vurarak yaraladı.

10.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:48
Dedesinin silahıyla oynarken kız kardeşini yaraladı
Aydın 'ın Efeler ilçesinde, 9 yaşındaki bir çocuk, dedesinin silahıyla oynarken, 8 yaşındaki kız kardeşini kazara vurarak yaraladı.

Olay Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Numara 24'te yer alan bir apartmanın 6'ıncı katındaki dairede saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.T. (9), emekli emniyet amiri dedesi Ş.B'ye ait beylik tabancasıyla oynamaya başladı. U.T. silahla oynarken bir anda tabancanın tetiğine bastı. Tabancadan çıkan 3 kurşun, duvardan sekerek kız kardeşi D.T'nin (8) ayağına isabet etti. Ağabeyi tarafından kazara ayaklarından vurulan kız çocuğunu gören yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki ayağından vurulan küçük çocuğu ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. D.T'nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemede yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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