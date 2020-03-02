Dedesinin yolunda Türk Bayrağıyla 17 gün sürecek 400 kilometrelik yola çıktı!

Elinde Türk Bayrağı'yla 17 gün sürecek 400 kilometrelik yürüyüşün sonunda Çanakkale 'ye ulaşacak olan Gümüş , Bahar Kalkanı Operasyonu'ndaki Mehmetçiğe de moral vermek istediğini söyledi.

Bağcılar Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla "Şehitler yolunda Bağcılar'dan Çanakkale'ye Yürüyüş" isimli anlamlı bir etkinliğine imza atıyor. Bu amaçla Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş'ü uğurlamak amacıyla ilçe sakinleri Çanakkale Zafer Müzesi önünde buluştu.

BİZ ŞEHİTLERLE GAZİLERLE YAŞAYAN BİR MİLLETİZ

Programda konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, "105 yıl öce Türk milletinin yazdığı Çanakkale destanına biz de Bağcılar'dan bir anma olarak buradan bayrağımızı yola çıkarıyoruz" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Şehitlerimizin yolunda bayrak yürüyüşünün başlangıcında birlikteyiz. Çanakkale hala yaşayan bir tarih. Dünya üzerinde böylesine yaşayan bir tarih yok. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bayrağı orada yetkililere teslim etmesi için Tokatlı hemşehrimize veriyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Yıllardır bunu yapıyor ama bu sene daha büyük bir heyecanla yürüyecek. Bahar Kalkanı Harekatı'na denk gelmesiyle de ayrı bir anlam ifade ediyor yürüyüş. Biz şehitlerimizle gazilerimizle yaşayan bir milletiz. Biz ezanı, bayrağı ve vatanı için koşarak şehadete yürüyen bir milletiz" şeklinde konuştu.

MEHMETÇİĞE MORAL OLACAK

Kaymakam Eldivan ile Başkan Çağırıcı, Türk Bayrağı'nı öptükten sonra yola çıkacak olan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş'e teslim etti. Yürüyüşüyle aynı zamanda Suriye'deki Mehmetçiğe moral vermeyi amaçladığını belirten Gümüş, bayrağı 18 Mart günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmeyi istediğini söyledi.

Bağcılar İlçe Müftü Vekili Mahmut Uzun'un yaptığı duayla birlikte Gümüş, üzerinde dönemin asker üniforması ve elinde Türk Bayrağıyla 17 gün sürecek 400 kilometrelik yola çıktı. Gümüş'ü ağırlama törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve öğrenciler de katıldı.