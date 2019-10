"Dedikodu fırtınasının arkasında Bahçeli'siz siyaset umutları yatmaktadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tedavisi tamamlanmış ve an itibarıyla genel merkezimizde mesaisine başlamıştır." ifadelerini kullandı.Yalçın, yazılı açıklamasında, Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından FETÖ'den ilham alan entrika tiryakilerinin derhal durumdan yararlanmak üzere sinsi planlarını devreye soktuğunu belirtti.FETÖ'nün kaçak militanları vasıtasıyla sosyal medyadan Türkiye aleyhinde sürdürülen algı operasyonlarının MHP'ye ve Bahçeli'nin varlığına yöneldiğini vurgulayan Yalçın, "MHP liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır. Çünkü FETÖ akrebinin başının ezilmesi için milletçe dayanışmayı teşvik eden Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği celadet herkese örnek olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.Yalçın, Türk milletine has yüksek insani değerlerin siyaset kurumunda MHP ve Bahçeli eliyle yaşadığı sürece, bütünlüğe ve bekaya dönük bütün saldırıların püskürtüleceğinin tecrübe edildiğine dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli siyasette kültürel ve geleneksel değerlerimizin mümtaz bir temsilcisi, yüksek ahlak, fazilet ve metanet timsalidir. Devlet Bahçeli demek politikada seviye ve istikrar, ilim ve irfan, kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade, itidal ve itimat demektir. Devlet Bahçeli demek milletini karşılıksız ve derin bir aşkla sevmek, onun mevcudiyetine yönelen bütün tehlike ve tehditleri sinesinde eritmek demektir.""Devlet Bahçeli'siz MHP ve siyaset inşası"Semih Yalçın, FETÖ'cü akrepler ile fırsatçı politika sırtlanlarının sırt sırta verdiğini, Türk milletini büyük kılan değerlerin unutturularak ülkenin, "menfaatçilik" ve Makyavelizm'in hakim olduğu bir kargaşa iklimine sürükleme derdine düşüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:"Akrepler ile sırtlanlar iki temel noktadan hareket ederek yeniden yıkım peşinde koşmaya başlamıştır. Birincisi, Devlet Bahçeli'siz bir MHP ve siyaset inşası, ikincisi, ailevi değerlerimizi siyaset kurumunda yaşatan, 'baba, ata ve reis hükmündeki lidere sadakat, saygı ve itibar' gibi güzide geleneklerin yerle bir edilmesi suretiyle Devlet Bahçeli'nin toplumda ve milliyetçi camiadaki saygınlığının bitirilmesi. MHP'nin diğer siyasi muarızları ve rakipleri de algı operasyonlarıyla Sayın Genel Başkanımız ve partimiz aleyhinde kamuoyunda soru işaretleri bırakmaya çalışan sırtlanlara iğrenç bir çıkarcılıkla malzeme vermekte, rezil dedikodulardan yararlanmayı kar bellemektedir.Politika kulvarına ve medyaya FETÖ militanları tarafından serpilmiş entrika yemlerinin ardından giden bilumum MHP muarızı sırtlanlarına üzülecekleri ve kahrolacakları bir haber vermek istiyoruz. Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tedavisi tamamlanmış ve an itibarıyla Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır."