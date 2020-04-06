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Deep Silver, Saints Row: The Third Remastered'ı Duyurdu

Deep Silver, PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için Saints Row: The Third Remastered duyurusunu en nihayetinde gerçekleştirdi.

06.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:51
Deep Silver, Saints Row: The Third Remastered'ı Duyurdu
Deep Silver, PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için Saints Row: The Third Remastered duyurusunu en nihayetinde gerçekleştirdi. Eğer ertelenme olmaz ise oyun, 22 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak.

PC (Steam), PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştirilmiş olan Saints Row: The Third, 2011 yılında satışa sunulmuştu. Stilwater bölgesini ellerine geçiren Third Street Saints, bir sokak çetesinden bir marka haline gelmişlerdi ama henüz şöhretleri duyulmamıştı. Öte yandan, The Syndicate adı verilen ünlü suç örgütü de gözünü Third Street Saints grubuna çevirmişti. Yaşanan bu gelişme, Steelport metropolü için bir savaşın başlamasına neden oluyor.

Sperasoft ile yapılan ortalık sonucunda geliştirilmesine başlanan Saints Row: The Third Remastered oyunundaki her bir silah yeniden, her bir araç ve hikayenin geçtiği şehrin tamamı yeniden hazırlanacak. Yenilenmiş çevre ve karakter modellemeleri ve görsel efektler, geliştirilmiş grafikler ve yeni bir ışıklandırma motoru kullanılacak.

Saints Row: The Third Remastered Detayları

Her HD Remastered oyununda olduğu gibi Saints Row: The Third Remastered da orijinal oyun için yayınlanmış olan bütün genişletme paketlerini ve otuzdan fazla indirilebilir içeriği beraberinde getirecek.

Bunların dışında karakterinizin dış görünümünü kendinize göre ayarlayabileceğiniz bir özelleştirme sistemi de bulunacak. Oyunu ister tek başınıza, isterseniz de kooperatif desteği sayesinde bir arkadaşınız ile birlikte oynayabileceksiniz.

Saints Row: The Third Remastered için yayınlanmış olan duyuru fragmanına ve ilk ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Xbox One, Teknoloji
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