Haberler » Güncel » DeFacto, 2020 Yılbaşı koleksiyonunu tanıttı - Haber

DeFacto, 2020 Yılbaşı koleksiyonunu tanıttı

Yeni yıla sayılı günler kala DeFacto, 2020 Yılbaşı Koleksiyonunda rengarenk kazak serisini beğeniye sundu.

20.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:58 DeFacto, 2020 Yılbaşı koleksiyonunu tanıttı
Yeni yıla sayılı günler kala DeFacto, 2020 Koleksiyonunda rengarenk kazak serisini beğeniye sundu.

Yeni yıla sayılı günler kala DeFacto, 2020 Yılbaşı Koleksiyonunda rengarenk kazak serisini beğeniye sundu. Yapılan bilgilendirmede kadın, erkek ve çocuklar için özel olarak tasarlanan yumuşacık ve rengarenk kazaklar mevsimin enerjisini yükseltecek. Yeni yıl coşkusu ile hazırlanan seri, noel baba, kardan adam, penguen ve geyikli modelleri ile yüzleri gülümsetecek.

Deri, jean ve kadife eteklerle kombinlenen kazaklar dikkat çekerken, rahat giyim tercih edenler için pantolon ve tayt gibi alternatif ürünler de koleksiyonun parçaları arasında yer aldı. Ebeveynleri kadar modaya düşkün minikler için de couple hazırlanan kazaklar koleksiyonun bir parçası oldu. - İSTANBUL

Yılbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:16   Başkentte "Akif Fotoğrafları Sergisi" açıldı - Haber
17:16   Manisa'da yılbaşı öncesi alkollü içki denetimleri artırıldı - Haber
17:16   Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:16   Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haber
17:11   Türk Halk Müziği Korosundan 10'uncu yıl konseri - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
15:44   Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı - Haber
20.12.2019 17:19:17