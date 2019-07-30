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DeFacto'dan bayram koleksiyonu

Hazır giyim sektörünün önemli oyuncularından DeFacto, Kurban Bayramı öncesi çocuklar için koleksiyon hazırladı.

30.07.2019 12:21 DeFacto'dan bayram koleksiyonu
Hazır giyim sektörünün önemli oyuncularından DeFacto, Kurban Bayramı öncesi çocuklar için koleksiyon hazırladı.

DeFacto, Kurban Bayramı'nda çocuklar için rahatlığın yanında şıklığın ön plana çıktığı yeni bir koleksiyon hazırladı. Şirketten yapılan açıklamada; minik hanımefendiler için simli tulumlar, slopetler, çizgili elbiseler ve omuz detaylı, fırfırlı tişörtlerin ön plana çıktığı koleksiyonda, minik beyefendiler için china pantolonlar, polo yaka tişörtler ve gömlekler ceketlerle kombinleniyor. Bayram koleksiyonunda, rahat olduğu kadar şık ayakkabılar ve aksesuarlar da yer alıyor. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

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