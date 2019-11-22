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DeFacto'dan doğa dostu koleksiyon

DeFacto, soğuk kış günlerinde kadın, erkek ve çocuklar için doğa dostu koleksiyonunu beğeniye sundu.

22.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:13DeFacto'dan doğa dostu koleksiyon
DeFacto, soğuk kış günlerinde kadın, erkek ve çocuklar için doğa dostu koleksiyonunu beğeniye sundu. Sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunan yeni koleksiyonda sweatshirtler, jean pantolon ve ceketler ile hırkalar ve body'ler yer alıyor.

DeFacto, yeni koleksiyonu 'Hayat Güzeldir' ile tüm dikkatleri doğaya çevirdi. Sürdürülebilir çevre bilincine katkı sağlayan koleksiyonda kadın, erkek ve çocuk tasarımları yer alıyor. Yapılan bilgilendirmede; su tasarrufu sağlayan plastik atıklar ve geri dönüşümlü kumaştan üretilen koleksiyon, şıklığına sahip. Life is Beautiful baskılı ve kapüşonlu sweatshirt'leri, her mevsimin gözdesi jean ceket ve pantolonları ve hırkaları ile koleksiyon doğaseverler için hazırlandığı kaydedildi. Gri, siyah ve kırmızının ağırlıklı olduğu koleksiyonda mevsimin enerjini yükselten sarılar ve maviler de yer alıyor.

Tek bir kumaş parçasını, bir plastik şişeyi ve bir damla suyu yeniden kullanmak bile kötü giden her şeyi tersine çevirebilir anlayışıyla oluşturulan DeFacto Hayat Güzeldir koleksiyonu, markanın tüm mağazalarında ve defacto.com.tr adresinde satışa sunulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

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