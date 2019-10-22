DEFACTO'NUN MEDYA PLANLAMA AJANSI HORİZONAD OLDU!

DeFacto olarak, 2005 yılında ilk mağazasını açtığı günlerden bugüne Türkiye'de hazır giyim ve moda sektörünün lider markaları arasındaki yerini aldı. 2017 yılı sonu itibariyle yurt içinde 324, yurt dışında ise 123 mağazaya ulaşarak, Türkiye'de alanındaki ilk 3 şirketten biri olarak yoluna devam etmektedir.

HorizonAd, bilgi birikimi, teknolojiyi yaratan, yakından takip eden ve ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen yapısı ile 360 derece dijital medya hizmeti veriyor. Türkiye'nin en hızlı çözüm üreten ajanslarından olan HorizonAd 'ın sunduğu hizmetler arasında; SEO, SEM, Sosyal Medya, influencer Marketing, Medya Planlama, Mobil, Affiliate, Grafik, Video, Web Tasarım ve Açıkhava Hizmetleri bulunuyor.

Dijital pazarlama alanında güçlü ekibiyle hızlı bir şekilde büyümeye devam eden ve bundan böyle DeFacto' ya dijital pazarlama danışmanlığı konularında hizmet verecek olan HorizonAd' ın çalıştığı markalar arasında Flo Ayakkabı, Yandex, Çetaş Otomotiv, Avek Otomotiv, Erdağı Medikal yer almaktadır.

HorizonAd Kurucusu Erdem Destan; geçmiş tecrübelerimiz, iyi bir ekip ve müşterilerimize hızlı verdiğimiz reaksiyonlarla daha güzel ve güçlü birliktelikler kurmanın temel anahtarı olduğunu belirtti.