Defacto'ya 'En İyi Yönetilen Şirketler' Ödülü

DeFacto, Türkiye 'de bulunan şirketlerin yönetim performanslarının değerlendirildiği Best Managed Companies (En İyi Yönetilen Şirketler) programında 'Türkiye'nin En İyi Yönetilen Şirketleri'nden biri olarak ödül aldı.Türkiye'de hazır giyim ve moda sektörünün lider markaları arasında yer alan ve dünya çapında 28 ülkede faaliyet gösteren DeFacto, şirket yönetimde benimsediği inovasyon kültürü ve uluslararası stratejilerle ödüle layık görüldü. Şirket, uluslararası danışmanlık firması Deloitte Private tarafından düzenlenen Best Managed Companies (En İyi Yönetilen Şirketler) Programı'nda yönetim performansında yakaladığı uluslararası standartlarla en iyi yönetilen şirketlerden biri olarak gösterildi.11 ilden toplam 70 şirket değerlendirildiYapılan bilgilendirmede; program kapsamında en az beş yaşında, yıllık 20 milyon liranın üzerinde ciro, 25 ve üzeri çalışana sahip, halka açık olmama ve hisselerinin en az yüzde 60'ı ya da kontrolleri Türkiye'de kurulu şirket ve şahıslara ait olma kriterlerini yerine getiren şirketler değerlendirildi. 11 ilden 70'e yakın şirketin dahil edildiği programda şirketlerin yönetimsel faaliyetleri ele alındı. Deloitte Private, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) iş ortaklığı gerçekleştirilen programın jüri üyeleri arasında Ali Sabancı Hanzade Doğan Boyner , Umran İnan ve Ümit Boyner gibi iş dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Genç ama kurumsal bir şirketiz"Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan DeFacto CEO 'su İhsan Ateş, "Ulaşılabilir modada dünya markası olma stratejimiz doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Genç bir şirketiz ve ilk günden itibaren belirlediğimiz vizyona göre hareket ediyoruz. Şu an Türkiye dahil 28 ülkede 500'e yakın mağazamız var. İstikrarlı bir büyüme performansı sergiliyoruz ve kurumsallaşma anlamında önemli derecede mesafe kat ettik. Faaliyetlerimizi kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürme ve geliştirme konusunda önemli adımlar attık. Özellikle strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık ve yönetişim ve finansallar gibi dört ana başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucunda bu unvanı almaya hak kazandık. Best Managed Companies (En İyi Yönetilen Şirketler) programı ile gelen ödül, bundan sonraki çalışmalarımızda en büyük motivasyon kaynağı olacaktır. Bu vesileyle DeFacto'yu ülkemizin en iyi yönetilen şirketlerinden biri olarak seçen jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL