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DeFacto yaz sezonunun şort trendlerini açıkladı.

DeFacto, bu sezonda şortların beyaz ve toprak tonlarının ağırlıklı olduğunu belirtirken, file ve örgü bluzlarla plajlarda dikkat çektiğini bildirdi.

02.08.2019 11:58 DeFacto yaz sezonunun şort trendlerini açıkladı.
DeFacto, bu sezonda şortların beyaz ve toprak tonlarının ağırlıklı olduğunu belirtirken, file ve örgü bluzlarla plajlarda dikkat çektiğini bildirdi.

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, bu sezonun şort trendlerini açıkladı. Markadan yapılan bilgilendirmede; basic tişörtlerle caddelerde, gömleklerle ofislerde dikkat çeken şortlar, beyaz ve toprak tonlarının ağırlıklı olduğu gözlenirken file ve örgü bluzlarla plajlarda dikkat çekiyor.

Yüksek belli, kemer ve düğme detaylı mini şortların yanı sıra kargo modelli şortlar outdoor giyimin favorileri arasında yer aldığı kaydedildi. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

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