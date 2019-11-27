Haberler » Güncel » Defalarca bıçaklanan genç kızın en büyük korkusu - Haber

Defalarca bıçaklanan genç kızın en büyük korkusu

Erzurum'da platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca kez bıçaklayarak dehşeti yaşatan sanığın serbest kalma ihtimali genç kızı korkutuyor.

27.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:25Defalarca bıçaklanan genç kızın en büyük korkusu
'da platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca kez bıçaklayarak dehşeti yaşatan sanığın serbest kalma ihtimali genç kızı korkutuyor. Yarın görülecek dava öncesi Canısı T., 5 sayfalık not yazarak sosyal medyadan yardım istedi.
Olay 13 Ekim 2018'de Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent mahallesinde özel bir markette meydana gelmişti. Murat Y. isimli şahıs çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı T.ye arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y., markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı T.'yi kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.
Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine Canısı T. şahsın serbest kalmasından korktuğu için sosyal medyadan kampanya başlatarak destek istedi. Yarın Erzurum Adliyesinde görülecek olan davada sanığın serbest kalmasından korkan Canısı T. geçtiğimiz günlerde 5 sayfalık bir yazı yayımladı.
Canısı T. yayımladığı yazıda olay günü Murat Y.'nin ailesinin kendi ailesini arayarak " Senin kızın yüzünden benim oğlum ceza çekemez parası neyse verelim" dediklerini iddia etti.
Murat Y.'nin serbest kalması halinde kendisinin şehrini ve ismini değiştirmek zorunda kalacağını ifade eden Canısı T. yazısının son kısmında " Ben adımı çok seviyorum değiştirmek istemiyorum. Ben Erzurum'u çok seviyorum gitmek istemiyorum" dedi.
Canısı T.'nin yayımladığı mesajın ardından sosyal medyadan destek ise çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Perşembe günü Erzurum Adliyesinde olacağız" diyerek genç kıza destek vereceklerini belirtti.
(Sefa Tetik/İHA)

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:20 Şanlıurfa'da yükümlüler 14 okulu boyadı
11:20 Siirt'te terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
11:19 Van'dan Katar'a küçükbaş ihracatı
11:18 Öğretmenler, ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı yaptı
11:14 Engelli ailenin kaldığı harabe ev onarıldı
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 11:21:26