Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Defalarca bıçaklanan kişi otomobiliyle hastaneye geldi

Adana'da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan bir kişi yaralı halde otomobiliyle hastane geldi.

10.04.2020 05:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 05:05
Defalarca bıçaklanan kişi otomobiliyle hastaneye geldi

Adana 'da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan bir kişi yaralı halde otomobiliyle hastane geldi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Ziyaettin G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde otomobiline binip Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu mahallesinde bulunan özel bir hastanenin aciline geldi. Durumu fark eden hastanede yetkilileri kanlar içerisinde kalan Ziyaettin G.'yi sedyeye bindirerek acil müdahale odasına aldı. Tedavi altına alınan Ziyaettin G.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Hastaneye gelen polis ekipleri, otomobili incelenmesi için emniyetin otoparkına çektirdi. Polis olayı gerçekleştiren kişi ve ya kişileri ve yaşandığı yeri tespit etme çalışmalarına başladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bill Gates’ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı’nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüse rağmen yapılan fuhuş pazarlığına polis cezayı kesti Haberler
Koronavirüse rağmen yapılan fuhuş pazarlığına polis cezayı kesti
Survivor Ecem’i enerji vaadiyle kandırıp istismar eden kişiye 10 yıl hapis Haberler
Survivor Ecem'i enerji vaadiyle kandırıp istismar eden kişiye 10 yıl hapis
Putin’den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
İngilizlerden bomba iddia! Vedat için rekor bonservis Haberler
İngilizlerden bomba iddia! Vedat için rekor bonservis
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 610 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 610 kişi öldü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Defalarca bıçaklanan kişi otomobiliyle hastaneye geldi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

05:05: Defalarca bıçaklanan kişi otomobiliyle hastaneye geldi - Haberler 01:55: Euro bölgesi maliye bakanları 500 milyar euroluk koronavirüs paketinde uzlaştı - Haberler 01:45: Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı - Haberler 01:36: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 01:21: Marketten istediği bedava sigarayı alamayınca camlarını kırdı - Haberler 01:01: Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı - Haberler 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı