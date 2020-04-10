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Defalarca bıçaklanan kişi otomobiliyle hastaneye geldi

Defalarca bıçaklanan kişi otomobiliyle hastaneye geldi Adana'da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan bir kişi yaralı halde otomobiliyle hastane geldi.

10.04.2020 07:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 07:23
Defalarca bıçaklanan kişi otomobiliyle hastaneye geldi
ADANA - Adana 'da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan bir kişi yaralı halde otomobiliyle hastane geldi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Ziyaettin G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde otomobiline binip Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu mahallesinde bulunan özel bir hastanenin aciline geldi. Durumu fark eden hastanede yetkilileri kanlar içerisinde kalan Ziyaettin G.'yi sedyeye bindirerek acil müdahale odasına aldı. Tedavi altına alınan Ziyaettin G.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hastaneye gelen polis ekipleri, otomobili incelenmesi için emniyetin otoparkına çektirdi. Polis olayı gerçekleştiren kişi ve ya kişileri ve yaşandığı yeri tespit etme çalışmalarına başladı. Defalarca bıçaklanan kişi otomobiliyle hastaneye geldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Adana, 3. Sayfa
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