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Defalarca bıçaklayarak öldürdü

TEKİRDAĞ'da Rafet A. (65), iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldürdü.

20.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:23 Defalarca bıçaklayarak öldürdü

TEKİRDAĞ'da Rafet A. (65), iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, merkez ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan emekli öğretmen Rafet A., iddiaya göre iş yerinin devri için Alkan Şengönül ile anlaştı. Ancak ikili arasında devir konusunda bir süre sonra anlaşmazlık yaşanınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rafet A., Şengönül'ü defalarca bıçaklayarak, başında bekledi. Olayı görenlerin vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Şengönül'ün öldüğü belirlendi. Rafet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Hürriyet Mahallesi, Süleymanpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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