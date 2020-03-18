Defalarca takla atan otomobilden 3 kişi sağ kurtuldu
Bursa'da defalarca takla atarak hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
18.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:15
Bursa 'da defalarca takla atarak hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 34 EV 9540 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce takla atan araçta bulunan biri kadın 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 34 EV 9540 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce takla atan araçta bulunan biri kadın 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa
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