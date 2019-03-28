Define Kazasının Sır İsmi Nur Mehmet Pehlivanoğlu'dan Kan Donduran Açıklama!

Müge Anlı'da araştırılan esrarengiz define kazısının sır ismi Nur Mehmet Pehlivanoğlu, Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Nur Mehmet Pehlivanoğu, define ararken olanları anlattığı sırada kullandığı cümleyle Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

ZEHİRLENİP GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkartan Nur Mehmet Pehlivanoğlu, Silivri'deki define kazısı hakkında detayları anlattı. İstanbul'un Silivri İlçesine bağlı Gümüşyaka Semtinde 5 kişi önce villa kiraladı. Ardından kazdıkları tünelle define aradı. Ancak 12 Mart gecesi beş defineciden ikisi yani Enes Uçkan ve Cemal Gülgör karbondioksit gazından zehirlenip göçük altında kaldı. Ancak kayıp definecilerden Enes Uçkan'ın cep telefonu, ekibin lideri Nur Ahmet Pehlivan gözaltındayken Gümüşyaka'ya 15 km uzaklıktaki Seğmen bölgesinde sinyal verdi.

"300 SİKKEMİ ÇALDILAR"

Nur Ahmet Pehlivan isimli şahıs, Enes Uçkan ve Cemal Gülgör ile ilgili kan donduran açıklamalarda bulundu. Pehlivan, definenin olduğu kapıyı açmak için patlattıktan sonra Enes ve Cemal içeri girdi. Daha sonra ben de geldiğimde Enes ve Cemal'i yerde baygın yatarken gördüm. Yüzlerine su döktüm. Daha sonra soğan ve sarımsak sürdüm. Yanlarına da gaz maskesi bırakıp çıktım. Ertesi gün tünele girdiğimde ikisi de yoktu. 300 sikkemi çaldılar. Onları bulun" diyerek hem acılı aileyi hem de izleyenleri çileden çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin zehirlenerek tünel içinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine önce itfaiye ardından AFAD ekipleri son olarak da Türkiye Taşkömürü Kurumundan 9 kişilik ekip devreye girdi. Tam 3 yıldır tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kaldığı iddia edilen kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ederken arama çalışmalarında 16. güne girildi. Definecilerin 3 yıldır kazdıkları tünelin 6 metre derinliğinde 120 metre uzunluğunda olduğu belirtiliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.