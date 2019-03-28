28 Mart 2019, 17:25
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Define Kazasının Sır İsmi Nur Mehmet Pehlivanoğlu'dan Kan Donduran Açıklama!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan define kazasının sır ismi Nur Mehmet Pehlivanoğlu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Müge Anlı'da araştırılan esrarengiz define kazısının sır ismi Nur Mehmet Pehlivanoğlu, Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Nur Mehmet Pehlivanoğu, define ararken olanları anlattığı sırada kullandığı cümleyle Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

ZEHİRLENİP GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkartan Nur Mehmet Pehlivanoğlu, Silivri'deki define kazısı hakkında detayları anlattı. İstanbul'un Silivri İlçesine bağlı Gümüşyaka Semtinde 5 kişi önce villa kiraladı. Ardından kazdıkları tünelle define aradı. Ancak 12 Mart gecesi beş defineciden ikisi yani Enes Uçkan ve Cemal Gülgör karbondioksit gazından zehirlenip göçük altında kaldı. Ancak kayıp definecilerden Enes Uçkan'ın cep telefonu, ekibin lideri Nur Ahmet Pehlivan gözaltındayken Gümüşyaka'ya 15 km uzaklıktaki Seğmen bölgesinde sinyal verdi.

"300 SİKKEMİ ÇALDILAR"

Nur Ahmet Pehlivan isimli şahıs, Enes Uçkan ve Cemal Gülgör ile ilgili kan donduran açıklamalarda bulundu. Pehlivan, definenin olduğu kapıyı açmak için patlattıktan sonra Enes ve Cemal içeri girdi. Daha sonra ben de geldiğimde Enes ve Cemal'i yerde baygın yatarken gördüm. Yüzlerine su döktüm. Daha sonra soğan ve sarımsak sürdüm. Yanlarına da gaz maskesi bırakıp çıktım. Ertesi gün tünele girdiğimde ikisi de yoktu. 300 sikkemi çaldılar. Onları bulun" diyerek hem acılı aileyi hem de izleyenleri çileden çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin zehirlenerek tünel içinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine önce itfaiye ardından AFAD ekipleri son olarak da Türkiye Taşkömürü Kurumundan 9 kişilik ekip devreye girdi. Tam 3 yıldır tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kaldığı iddia edilen kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ederken arama çalışmalarında 16. güne girildi. Definecilerin 3 yıldır kazdıkları tünelin 6 metre derinliğinde 120 metre uzunluğunda olduğu belirtiliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

Gümüşyaka, Müge Anlı, TV, 3. Sayfa



YORUMLAR (12)
İLERİCİ: yobaz olmaya karar verdim;)
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HAZİNEYİ EZİYETE DÖNÜŞTÜRMİYELİM: DEVLETİN BULAMADIĞI BİR ÇOK ESER DEFİNECİLER TARAFINDAN BULUNUYOR AÇIN KARDEŞİM BİR KADROO BAĞLA MAAŞA BULDUĞUNDADA VER YÜZDESİNİ
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SÜMBÜLLÜ: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınMüge ilkokul öğretmenim gibi sosyal medya hesabı açmış garip paylaşımlar yapıyor uzak kalmışlar dünyaya, Müge de aynı. Kendi dünyasına hapsolmuş annesi var sadece her şeye şaşırıyor. ''Onsonrra onnsonraa'' (ondasn sonra) diye diye def edelim bunları diyor. Zorlamı gitmişler? Millet fakirlikten ne yapacağını şaşırıyor. Kikir kikir gül sen tuzun kuru. Patates soğan kuyruğundan geliyor bunlar. Mersin Kazılarını programında işlesene ? Hadi. .
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5 7
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  • EFULİM : mersin kazıları orayı anlatmak yürek ister helal sümbüllü
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ABDURRAHMAN DÜŞÜNGEN: Kayıp hazinelere kayıp cenazeler eklendi.Ben eminim emniyet güçlerimiz ve Müge Anlı programıyla bu iş çözülecektir.
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