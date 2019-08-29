Defileye genç Best Model Merih Öztürk'te katıldı

Organizasyonunu Koreograf Uğurkan Erez'in yaptığı, Vize Tarih ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen defileye ilgi büyüktü. 24 yıl aradan sonra sahneye çıkan Gönül Yazar coşkuyla karşılandı.

Tüdanya, Rana Alagöz, Bilgen Bengü, Funda, Semiha Yankı dasahnede yer aldı. Modelleri sahneye isim isi çağıran Uğurkan Erez; "Türkiye'nin en iyi ve en güzel modelleri ve işte karşınızda Best Modelimiz Merih Öztürk" diyerek genç modeli sahneye davet etti. Defileye katılan genç Best Model Merih Öztürk büyük beğeni topladı.