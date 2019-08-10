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Defin şemsiyesi yaptı

Batmanlı Abdurrahim Suçin, defin işleminde kullanılmak üzere şemsiye yaptı.

10.08.2019 17:52
Defin şemsiyesi yaptı
Batmanlı Abdurrahim Suçin, defin işleminde kullanılmak üzere şemsiye yaptı.
Şemsiyeyi gazetecilere tanıtan Suçin yaptı açıklamada, kışın bir yakının defin işleminde yaşadıkları sıkıntı üzerine böyle bir şemsiye yapma karar verdiğini söyledi.
Aynı anda 300 kişinin şemsiyenin altında yağmurdan ve sıcaktan korunabileceği 100 metrekarelik elektronik şemsiye yaptığını belirten Suçin, şöyle dedi:
"Kış ayında bizim bir akrabamız ölmüştü, geceydi mezarlığa geldik. Defin işlemi sırsında yağmur yağdı hepimiz ıslandık, karanlıktı. O zaman düşündüm ve böyle bir şey yapma kararı aldım. 100 metrekarelik dev bir şemsiye tasarladım. Sistemin 45 bin liraya mal oldu."
Defin şemsiyesi yaptı

Şemsi Tebrizi, Güncel

Kaynak: AA

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