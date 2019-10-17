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Define aramak için 40 metrelik çukur kazmışlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşık 40 metre derinliğinde çukur açarak define aradıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

17.10.2019 11:14Define aramak için 40 metrelik çukur kazmışlar
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşık 40 metre derinliğinde çukur açarak define aradıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Beşik köyü Osmantarlası mevkisinde, izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede araştırma yaptı.
Çevrede önlem alan ekipler, 200 metrekare alanda yaklaşık 40 metre derinliğinde çukur açılan bölgeye gelen F.G, S.K, Ö.D, Ş.A. ve G.M'yi suçüstü yakaladı.
Ekipler, olay yerinde iki jeneratör, kırıcı delici, matkap, birer kaynak ve taşlama makinesi, demir doğrama testeresi, elektrikli vinç, 4 kazma, 3 kürek, 6 metre uzunluğunda merdiven, kısa mesafe iki telsiz ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordineli olarak kazı alanında inceleme yapılacağı bildirildi.

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Kaynak: AA

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