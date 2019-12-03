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Define ararken fotokapana takılan defineciler suçüstü yakalandı

Amasya'da 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi, fotokapanlarla tespit edildi. Görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan kişileri suçüstü yakaladı.

03.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:42

'da, 1'inci derece arkeolojik sit alanında dedektörle define arayan 3 kişi, fotokapanlarla tespit edildi. ekiplerince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHBARI ALAN EKİPLER BÖLGEYE FOTOKAPAN YERLEŞTİRDİ

Amasya'nın merkeze bağlı köyünde, Zeus Altarı ve Nekropolü'nün kalıntılarının yer aldığı 1'inci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye fotokapan cihazları yerleştirdi. Bir süre sonra alanda dedektörlerle kazı yapan kişiler, fotokapana takıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

S.E., M.S.S. ve S.M. adlı kişiler, kazı yaparken, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları 3 define arama dedektörüne de el koyuldu. S.E., M.S.S. ve S.M. hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Define ararken fotokapana takılan defineciler suçüstü yakalandı

Yassıçal, Jandarma, Amasya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
????????:defineciler sit alanlarında kazı yapmayın fare durumuna düşmeyin bakın bu vatandaşlar fare kapanına yakalanmışlar ayrıca tarihi eserleri define bulacağız diye dağıtmayın yıkmayın onların içinde define ne arasın?ayrıca aranızdaki utanmaz arlanmaz cahil cuhela defineciler bizim buradaki 2 türbe içindeki ve cami yanındaki 2 mermer dualı müslüman mezarları kırıp döktüler dağıttılar bu kadar cahil cuhela kanun yasa tanımaz defineci sadece bizim memlekette vardır kendi geçmişlerine bile saygıları yok
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