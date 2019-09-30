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Define ararken göçük altında kalan kişi öldü

Kayseri'de define aramak için mağaraya giren bir kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

30.09.2019 23:42Define ararken göçük altında kalan kişi öldü
Kayseri'de define aramak için mağaraya giren bir kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Talas ilçesi Kuruköprü mevkisindeki bir mağaraya Yunus E.(22) ile Süha Enes M.(22) define aramak için geldi.
Süha Enes M, mağaranın kapısında gözcülük yaparken arkadaşı Yunus E, define aramak için girdiği mağarada oluşan göçük altında kaldı.
Kapıda gözcülük yapan Süha Enes M, durumu polise bildirdi.
Olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından göçük altından çıkarılan Yunus E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, Süha Enes M'yi gözaltına aldı.

Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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