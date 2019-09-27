Haberler » 3. Sayfa » Haber

Define ararken jandarmaya yakalandılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

27.09.2019 13:42Define ararken jandarmaya yakalandılar
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, gece saatlerinde devriye attıkları sırada Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi Karataş Mevkiinde 2 şahsın kazı yaptığını fark etti. Şahısların yanına yaklaşan ekipler S.Y. ve Y.Y. isimli 2 kişinin kaçak kazı yaptığını gördü. 2 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipler olay yerinde arama yaptı. Aramalarda 10 metre derinliğinde kazılmış çukur, 1 adet jeneretör, 2 adet hilti, 20 m. uzunluğunda havalandırma hortumu ve 1 adet havalandırma motoru ile kazıda kullanılan kazma kürek ve eldiven ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:17 Bolu'da 3 büfeye kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
19:16 Kestiği ağacın altında kalarak şahıs hayatını kaybetti
19:14 Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttu
19:12 İnegöl'de çatıdan düşen usta hayatını kaybetti
19:09 Bulanık'ta ekskavatör ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
19:07 Bileğini keserek kendine zarar veren kadın hastaneye kaldırıldı
19:07 Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı