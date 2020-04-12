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Define avcıları metruk evde 10 metrelik çukur kazmış

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde metruk bir evin defineciler tarafından 10 metre kazıldığı belirlendi.

12.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:57
Define avcıları metruk evde 10 metrelik çukur kazmış
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde metruk bir evin defineciler tarafından 10 metre kazıldığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi Sobacılar Çarşısı'nda kullanılmayan bir eve dadanan definecilerin evin içinde 10 metrelik çukur kazdığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme başlattı. Polisin ifadesine başvurduğu eski ev sahibi L.D., evi 3 ay önce boşaltarak aynı sokaktaki başka bir eve taşındıklarını, o zamandan beri boş kalan evi madde bağımlıların mesken ettiğini öne sürdü. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde kırık testi ve küp parçalarına rastlandı.

Kaçak kazı ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Tepebaşı, Mardin, 3. Sayfa
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