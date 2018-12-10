Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Meleşkur mevkiinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan S.A., V.E. ve Ö.E. isimli 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kazı alanından yapılan incelemede olayda kullanılan 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balta, 1 adet murç, 1 adet demir keski, 3 adet demir çubuk, 1 adet makara, 10 metre makara ipi, 6 metre ip, 2 çift eldiven ve 1 adet ispatulyaya ele konuldu. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
Ayrıca yine Aksicim köyünde D.G. isimli şahıs dedektörle ormanlık alanda arama yaparken yakalandı. Olayda kullanılan dedektöre el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Vize,Kırklareli
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:14